Уфа, 19 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Восемь лесных пожаров выявили за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства лесного хозяйства.

Лесной пожар

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Сообщается, что с 15 апреля по 19 июля текущего года в Башкирии зафиксировали 220 лесных пожаров. При этом 101 лесной пожар возник от природных факторов, а 82 таких пожаров произошли из-за неосторожного обращения людей с огнем.

Отмечается, что в регионе огонь прошелся по площади 2420,9 га леса. В Мелеузовском и Кугарчинском районах прогнозируется 5 класс пожарной опасности.

«За истекшие сутки зарегистрировано 8 лесных пожаров на общей площади 64,1 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается повышение температуры воздуха до +34°С.