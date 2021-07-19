Астана, 19 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили мужчину, которые ранее пропал в горах Заилийского Алатау на юге Казахстана, сообщили 19 июля в пресс-службе МЧС республики.

В горах

Оперативно-спасательный отряд обнаружил мужчину на леднике пика Маншук Маметовой. «Он сильно замерз, спасатели предоставили ему теплую одежду», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели спускаются с гор вместе с туристом. В поисковых работах был задействован вертолет компании «Казавиаспас».

Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что в горах Заилийского Алатау пропал мужчина в одиночку отправившийся на пик Маншук Маметовой. 27-летний мужчина покорил пик, но отправил сообщение о том, что ему необходима помощь. После этого связь с мужчиной прервалась.