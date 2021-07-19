Минск, , 13:17 — REGNUM «Ведётся финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Белоруссии, которая требует не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу», — заявил 19 июля белорусский министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей МИД Белоруссии

По его словам, в сложившихся условиях официальный Минск будет опираться на «прежде всего наших стратегических партнёров — Россию, Китай». Глава МИД Белоруссии уверен, что нынешняя кризисная ситуация открывает для него новые возможности.

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