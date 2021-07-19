Красногорск, 19 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Подмосковья планируется открыть девять лесопарков. Об этом 19 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В парке

По словам главы Подмосковья, среди населения области есть высокий спрос на новые веломаршруты, парки и пляжи.

«Прошу доложить мне, как идет работа по программе «50 парков в лесах». Первые девять должны быть сданы в этом году», — сказал Воробьев.