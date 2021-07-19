Чебоксары, 19 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Чувашии снизился суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России на 19 июля 2021 года

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По информации на 19 июля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 28 489 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 59.

Напомним, что за последние три недели, с 28 июня по 19 июля, максимальный суточный прирост в Чувашии составил 65 случаев заражения SARS-CoV-2 (за 15 июля), минимальный — 56. В том числе 18 июля выявлен 61 носитель коронавируса.

Вылечились в пандемию 25 878 пациентов, из них за последние сутки победили болезнь 20 человек. Доля выздоровевших составляет 91%.

Умерли 1650 пациентов с коронавирусом, из них за 18 июля — шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии от COVID-19 привились более 214 тыс. человек. С 1 июля чат-бот «Все о вакцинации от COVID-19 в Чувашии» обработал более 400 вопросов от граждан республики.