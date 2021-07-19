Вашингтон, 19 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Женщина, обвинившая диджея Diplo в сексуальном насилии, отозвала судебный иск. Об этом 19 июля пишет издание Page Six.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В свете доказательств и после консультации с моими адвокатами я решила отозвать свой иск», — объяснила женщина. Она также сказала, что сожалеет о поданном иске.

ИА REGNUM напоминает, что неизвестная обвинила Diplo в сексуальном насилии. По словам женщины, музыкант принудил её к сексу, а также снимал это без её согласия.