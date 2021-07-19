Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Для получения макроэкономической помощи Евросоюза Грузия должна осуществить реформу правосудия, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Реформа правосудия является главной частью соглашения от 19 апреля. Это также является условием для выделения Евросоюзом макроэкономической помощи Грузии», — сказал Мишель на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» сформировали комиссию по расследованию жалоб на нарушения в ходе выборов, но никто из оппозиции не согласился в ней участвовать.

Читайте также: Представитель Евросовета дал советы по выходу из политкризиса в Грузии