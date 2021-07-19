Тбилиси, 19 июля 2021, 13:13 — REGNUM Для получения макроэкономической помощи Евросоюза Грузия должна осуществить реформу правосудия, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».
Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» сформировали комиссию по расследованию жалоб на нарушения в ходе выборов, но никто из оппозиции не согласился в ней участвовать.
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