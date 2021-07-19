Тбилиси, 19 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Для получения макроэкономической помощи Евросоюза Грузия должна осуществить реформу правосудия, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Реформа правосудия является главной частью соглашения от 19 апреля. Это также является условием для выделения Евросоюзом макроэкономической помощи Грузии», — сказал Мишель на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» сформировали комиссию по расследованию жалоб на нарушения в ходе выборов, но никто из оппозиции не согласился в ней участвовать.

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