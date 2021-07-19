Екатеринбург, 19 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Смерть магистранта Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) Дмитрия Б. не носит криминального характера. Об этом сообщили родственники умершего журналистам.

A.Savin, WikiCommons УрФУ

Учащийся умер за несколько минут до начала экзамена. Судмедэкспертами был вынесен следующий диагноз — «внезапная сердечная смерть, расстройство гемоциркуляции», передаёт портал «Е1».

Раньше студент ни на что не жаловался, он проходил обследования ежегодно. По мнению кардиолога Юрия Кремнёва, магистрант мог быть недообследован. Погибший был одним из сильнейших студентов вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Б. погиб 7 июня 2021 года в здании физико-технологического института УрФУ.