Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 19 июля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Пуровском районе Ямала возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью работника коммерческой организации. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Σ64 Линия электропередачи

По данным следствия, инцидент произошёл 6 апреля. Электромонтажник монтировал волоконно-оптическую линию связи и поднялся на опору высоковольтной линии электропередачи. Затем мужчину притянуло возникшей электрической дугой к проводам и ударило электрическим током. Гражданин упал с высоты в семь метров.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Действиям должностных лиц, ответственных за безопасность труда на производстве, предстоит дать соответствующую оценку.