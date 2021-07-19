Саратов, 19 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Саратовской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает 19 июля ГУ МЧС России по региону.

Жара

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В большинстве районов региона с 20 по 23 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Ночью и днем 20 июля ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 19 м/с. Максимальная температура воздуха составит около +36 градусов.

ИА REGNUM напоминает, 16 июля по Саратову прошел сильный ливень с ураганным ветром.

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