Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В течение 2021 года в Петербурге более чем в два раза увеличится количество фоторадарных комплексов, фиксирующих нарушения Правил дорожного движения. К уже работающим по 96 адресам 115 комплексам видеофиксации добавится еще 240 новых стационарных комплексов на более чем 170 аварийно-опасных участках. Затем еще в 40 точках появятся комплексы, фиксирующие нарушения правил проезда перекрёстка.

Rostgrupp.ru Дорожные камеры

Как напомнили 19 июля в Смольном, адреса работы комплексов публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

«Беспристрастная фиксация камерами поможет выявить нарушающих скоростной режим. Город и дальше будет продолжать работу в этом направлении», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В 2020 году комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 3,5 млн нарушений ПДД. Это на 18% больше, чем в 2019 году. Самые многочисленные — это нарушения скоростного режима (более 3,4 млн, или 998% от всех нарушений). С начала 2021 года зафиксировано уже более 2 млн нарушений.

По данным ГИБДД, в Петербурге ежедневно происходит 200−300 дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году в них погибли 219 человек и 6071 человек были ранены.