Астрахань, 19 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Жители Астрахани вечером 18 июля пять раз пожаловались по телефону 112 на запах гари в воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Горящая свалка — непрерывная химическая авария

Возможной причиной запаха спасатели назвали два очага тления площадью 350 квадратных метров на несанкционированной свалке твердых бытовых в Советском районе.

На место прибыли дежурный прокурор природоохранной прокуратуры, представители мэрии, лаборатория Роспотребнадзора, оперативная группа МЧС и МБУ «Чистый город».

Очаги тления ликвидировали к 21:40.