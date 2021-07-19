Вильнюс, , 13:10 — REGNUM С призывом к жителям стран Азии и Ближнего Востока не пользоваться услугами сомнительных посредников, которые за деньги нелегальным способом перебрасывают людей в Евросоюз, а искать легальные пути прибытия на его территорию. Об этом сообщил 19 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в соцсети Facebook.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

«Вам обещают, что, заплатив большие деньги (знаем, что платите тысячи евро), сможете работать и жить в Евросоюзе, но в Литве вы будете помещены в палаточный городок до тех пор, пока мы не отправим вас обратно. Только это будет уже без тех денег, которые вы заплатили», — говорится в его сообщении, написанном на арабском языке.

Также глава МИД Литвы призвал мигрантов искать законные способы иммиграции в страны ЕС.

«В Евросоюз можно попасть только легально. Не верьте обманщикам, потому что вам все равно придется вернуться обратно», — отметил он.

При этом Ландсбергис добавил, что, по его мнению, бегство из центров размещения не поможет мигрантам достичь своей цели.

«Если вы сбежите, наша полиция или полиция соседних с нами государств вернет вас, согласно действующим договоренностям, обратно», — пояснил глава литовского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки сотрудники Пограничной службы Литвы задержали еще 60 нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые незаконно проникли на территорию Литвы из Белоруссии.