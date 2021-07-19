Самара, 19 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. 280 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в области выявили 72 075 случаев заражения коронавирусом. При этом в регионе скончались 2495 пациентов с COVID-19, в том числе смерть десяти таких пациентов констатировали в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе всего справились с вирусом 67 820 человек, в том числе 191 человек победил инфекцию в прошедшие сутки.

Согласно данным на 18 июля в области выявили 279 новых носителей коронавируса.