Балтийск, Калининградская область, 19 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Калининградской области задержали мужчину, который подозревается в нападении на отдыхающих с ножом, сообщили 19 июля в пресс-службе регионального главного управления МВД.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

«Сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 2001 года рождения, который нанес ножевые ранения гражданину. Материалы переданы в Военно-следственный комитет», — сообщили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, военнослужащий напал на мужчину, который отдыхал с супругой в палатке на пляже. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время в Балтийском флоте проводят проверку причастности военнослужащего к нападению. Сейчас он задержан и находится в военной комендатуре города Балтийска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае мужчине, напавшему на пассажиров и водителя рейсового автобуса, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Инцидент произошёл 15 июля в салоне автобуса, двигавшегося по маршруту Краснорярск — Минусинск. 33-летний житель Абакана внезапно и без внешних причин напал с ножом на пассажиров и водителя. В результате ножевые ранения получили двое мужчин 29 и 50 лет и 41-летняя женщина.