Киев, 19 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. На Киев обрушился ливень с молнией и громом. Об этом сообщил 19 июля ресурс «Киев Оперативный».

Ливень

По данным журналистов, инфраструктура города не справляется с таким количеством воды, рядом с микрорайоном Нивки пошёл град.

Как сообщили в пресс-службе киевского метрополитена, станция метро «Берестейская» закрыта на вход и выход из-за затопления кассового зала.

Напомним, ранее в ГУ МЧС России по Ленобласти предупредили о грозе, надвигающейся на восточные территории региона.