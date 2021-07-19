Волгоград, 19 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Девочки-близнецы погибли при купании в реке Чир в Суровикинском районе Волгоградской области. 11-летние сёстры пришли на пляж вместе с отцом и братьями, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Знак «Купаться запрещено»

Как установили в СК, 46-летний житель Суровикино 18 июля взял с собой на отдых на берег реки дочек-близнецов и двух сыновей семи и девяти лет. Пока старшие дети купались на мелководье, мужчина с младшим сыном оставался на пляже. Школьники влезли на бревно, заигрались и в какой-то момент их начало уносить на глубину. Девочки испугались, решили самостоятельно доплыть до берега, но обе ушли под воду. Их тела извлекли из реки сотрудники МЧС.

«Никто из малолетних плавать не умел, специальными приспособлениями для безопасного нахождения в воде дети не пользовались, более того, семья отдыхала на несанкционированном пляже», — уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».