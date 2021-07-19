Москва, 19 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Правительство России направит более 310,5 млн рублей Центру акушерства и гинекологии им. Академика В. И. Кулакова для приобретения хирургической роботизированной системы «Да Винчи».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании с заместителями премьер-министр отметил, что операции роботом проводятся с высокой точностью, а также напомнил, что в Центре акушерства оказывают помощь женщинам со всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил кураторов федеральных округов.