Киев, , 13:03 — REGNUM На Украине с 19 июля 2021 года чиновники и претенденты на гражданство впервые в истории страны сдают экзамен по государственному языку, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие нормы языкового законодательства выступили в силу 16 июля. Согласно им, отныне для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком, который можно получить по результатам специального экзамена.

Согласно официальной информации, сдать языковой экзамен сейчас можно в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Собственно экзаменационная работа состоит из четырех частей: «Культура речи» (24 тестовые задания), «Чтение» (20 тестовых заданий), «Письмо» (1 задания открытого типа), «Говорение» (2 задания открытого типа), которые сдаются по ходу дня в течение трех «сессий». Для проверки работ и установки уровня владения государственным языком отведено 15 календарных дней.

Также отметим, что ответственным за процесс экзаменов органов является национальная комиссия по стандартам государственного языка.

ИА REGNUM напоминает, что с 16 июля на Украине все концерты, спектакли, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться исключительно на государственном языке. Кроме того, существенно изменились правила работы в книгоиздательской отрасли.