Красногорск, 19 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. С июля в Подмосковье начался прием заявок от бизнеса на получение четырех видов субсидий. Об этом 19 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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Меры поддержки предназначены для представителей малого и среднего бизнеса. Объем выделенных на это средств составляет 1 млрд рублей.

«Малому бизнесу в пандемию особенно непросто пришлось. Мы выделили 1 миллиард рублей на субсидии для малого и среднего бизнеса. В июле начался прием заявок на четыре субсидии», — сказал глава Подмосковья.