Брюссель, 19 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В июне 2021 года реализация новых легковых машин в Европе составила 1 161 115 единиц. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Таким образом, за отчетный период в странах Европы было продано на 13% больше новых легковых автомобилей, чем в июне прошлого года. В ассоциации отметили, что положительная динамика наблюдается четвертый месяц подряд, что связано с низкой базой прошлого года.

Кроме того, было зафиксировано снижение темпа роста продаж в некоторых странах Европы, а на французском авторынке даже наблюдается спад реализации автомобилей.

За период с января по июнь 2021 года продажи машин в Европе выросли в годовом сравнении на 27,7%. Всего было продано 5 865 045 единиц новых автомобилей за отчетный период.

В прошлом месяце в Евросоюзе было продано 155 168 машин Volkswagen (+28,9%), 82 593 автомобиля Renault (-23,8%) и 77 822 модели Toyota (+31,7%). Кроме того, в июне в ЕС также были реализованы автомобили марок: Peugeot (72 793 шт., — 2%) и BMW (69 894 шт., +20,9%).

Напомним, в мае 2021 года Россия заняла третье место среди стран Европы по числу проданных новых автомобилей.

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