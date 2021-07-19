Абуджа, 19 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В результате попадания в засаду бандитов в северо-западном нигерийском штате Замфара погибли не менее 13 полицейских. Об этом 19 июля сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.

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По словам представителя местного отделения полиции Мохаммеда Шеху, полицейские попали в засаду вечером 19 июля, после того как патруль приехал по вызову местных жителей.

«К сожалению, тринадцать полицейских погибли», — сказал он.

Также представитель полиции Нигерии уточнил, что жители штата жаловались на преступную группировку, которая похищает людей и крупный рогатый скот, и добавил, что, по его данным, преступники скрываются в лесах.