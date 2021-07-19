Сеул, 19 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Премьеры трех индонезийских фильмов состоялись на международном фестивале фантастического кино BIFAN в Южной Корее, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Tobias Wrzal Кино

На фестивале показали индонезийский фильм в жанре триллер «Paranoia», анимационный фильм «Nussa», а также фильм ужасов «Death Knot».

Фильм «Paranoia» был снят во время пандемии. По словам режиссера Рири Риза, фильм напоминает зрителям, что среди тревог людей всегда есть проблеск надежды.

Посольство Индонезии в Сеуле также поддерживает и помогает участникам творческой индустрии в Индонезии продвигать свои работы в Южной Корее.

Вот уже 25 лет BIFAN является одним из самых уважаемых международных кинофестивалей в Южной Корее. В 2021 году BIFAN покажет 257 фильмов из 47 стран, включая Индонезию.