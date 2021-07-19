Токио, 19 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Спортсменка олимпийской сборной США по спортивной гимнастике заразилась коронавирусом. Об этом 19 июля сообщает Kyodo.

Коронавирус

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Отмечается, что спортсменка тренировалась в городе Индзай. Она сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Её имя не разглашается.

Ранее в оргкомитете «Токио-2020» рассказали, что три человека, заразившиеся коронавирусом на территории Олимпийской деревни, контактировали как с минимум ещё с 21 человеком.

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