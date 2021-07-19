Самара, 19 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Почти 700 детей-сирот могут получить собственное жилье до конца текущего года в Самарской области. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба минстройтранса Алтайского края Новое жильё для детей-сирот

Сообщается, что в текущем году в регионе новое жилье получат 680 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отмечается, что число таких новоселов в регионе с каждым годом растет. Так, в прошлом году в регионе новое жилье получили почти 600 детей-сирот. Всего за несколько лет в области в свои квартиры заселились свыше четырех тысяч человек.

«В 2021 году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в регионе предусмотрено более 900 млн рублей, большая часть из них — средства областной казны. Деньги на покупку квартир распределены в 37 муниципальных образований. Жилье приобретают как на первичном рынке с чистовой отделкой, так и на вторичном. При этом площадь квартира по нормативу должна быть не менее 33 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в регионе жильем нужно обеспечить еще около 2900 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области дело о закупке некачественных квартир для сирот довели до суда.