Пекин, 19 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Общенациональные показатели материнской и младенческой смертности в Китае, два ключевых показателя уровня общественного здравоохранения страны, продолжали снижаться в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

Уровень материнской смертности снизился до 16,9 на 100 000 в 2020 году с 17,8 на 100 000 в 2019 году, в то время как младенческая смертность снизилась до 5,4 на 1000 в 2020 году с 5,6 на 1000 в 2019 году, говорится в докладе, опубликованном Национальной комиссией здравоохранения. Дальнейшее снижение этих двух показателей обусловлено постоянно улучшающейся системой здравоохранения Китая за последние годы, говорится в отчете.

Отчет также показал, что к концу 2020 года в Китае насчитывалось более 1,02 млн медицинских учреждений и учреждений здравоохранения, что на 15 000 больше, чем в 2019 году, и более 9,1 млн медицинских коек в этих учреждениях, что выросло до 6,46 на 1000 человек с 6,3 на 1000 человек в 2019 году.