Владивосток, 19 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Руководитель регионального агентства проектного управления и победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Николай Стецко назначен заместителем председателя правительства Приморья.

АНО «Росия — страна возможностей» Николай Стецко

Представил нового зампреда губернатор Приморья Олег Кожемяко на оперативном совещании в понедельник, 19 июля. С 20 июля Николай Стецко будет курировать вопросы экономики, проектной деятельности, промышленности и торговли, профессионального образования и туризма.

«Вам Николай Игоревич хорошо знаком, он в своей должности курирует выполнение национальных проектов, тесно взаимодействует со всеми членами Правительства Приморского края, органами местного самоуправления. Теперь эта работа будет администрироваться им как заместителем председателя Правительства края», — прокомментировал кадровое назначение Олег Кожемяко, обратившись к руководителям органов исполнительной власти и главам муниципальных образований.

Николай Стецко родился 5 июня 1991 года в Арсеньеве Приморского края. Начинал свой путь с главного специалиста научно-организационного отдела Школы региональных и международных исследований, работал в бизнес-структурах, институтах развития региона, органах исполнительной власти.

С апреля 2019 года до настоящего времени возглавлял краевое агентство проектного управления. Имеет три высших образования по специальностям «Регионоведение» (ДВФУ), «Государственное и муниципальное управление» (ДВФУ), «Экономика и управление народным хозяйством» (ВГУЭС).

«На новой должности буду курировать вопросы экономики, проектной деятельности, промышленности и торговли, профессионального образования и туризма. Ранее возглавлял агентство проектного управления, где координировал 67 региональных проектов, организовывал региональные, муниципальные и федеральные органы власти для создания условий ведения бизнеса в регионе, координировал реализацию Национальной программы по развитию Дальнего Востока в Приморском крае, Национальную социальную инициативу», — рассказал о своих планах Николай Стецко.

В 2018 году Николаю Стецко удалось не только стать победителем конкурса «Лидеры России», но и войти в топ-40 участников финала.

«В «Лидерах России» я никогда не стремился победить, это в первую очередь была возможность показать себя и, самое главное, посмотреть других людей. Очень важно понимать, сколько людей заинтересованы в развитии страны, и в рамках конкурса этих людей очень много. Я успешно прошел все этапы и вошел в ТОП-40 по стране. После финала конкурса мне поступало два предложения из западных регионов страны переехать туда на работу. Я отказался. Во-первых, была изначальная договоренность, что я вернусь в Приморский край. Ну, а самое главное, потому что я искренне убежден, что Владивосток, Приморье — это самый перспективный регион в нашей стране», — рассказал Николай Стецко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокиедолжности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.