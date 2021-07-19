Назначен новый заместитель председателя правительства Приморья
Владивосток, 19 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Руководитель регионального агентства проектного управления и победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Николай Стецко назначен заместителем председателя правительства Приморья.
Представил нового зампреда губернатор Приморья Олег Кожемяко на оперативном совещании в понедельник, 19 июля. С 20 июля Николай Стецко будет курировать вопросы экономики, проектной деятельности, промышленности и торговли, профессионального образования и туризма.
Николай Стецко родился 5 июня 1991 года в Арсеньеве Приморского края. Начинал свой путь с главного специалиста научно-организационного отдела Школы региональных и международных исследований, работал в бизнес-структурах, институтах развития региона, органах исполнительной власти.
С апреля 2019 года до настоящего времени возглавлял краевое агентство проектного управления. Имеет три высших образования по специальностям «Регионоведение» (ДВФУ), «Государственное и муниципальное управление» (ДВФУ), «Экономика и управление народным хозяйством» (ВГУЭС).
«На новой должности буду курировать вопросы экономики, проектной деятельности, промышленности и торговли, профессионального образования и туризма. Ранее возглавлял агентство проектного управления, где координировал 67 региональных проектов, организовывал региональные, муниципальные и федеральные органы власти для создания условий ведения бизнеса в регионе, координировал реализацию Национальной программы по развитию Дальнего Востока в Приморском крае, Национальную социальную инициативу», — рассказал о своих планах Николай Стецко.
В 2018 году Николаю Стецко удалось не только стать победителем конкурса «Лидеры России», но и войти в топ-40 участников финала.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокиедолжности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.