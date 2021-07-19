Москва, 19 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Действия вице-премьеров, курирующих федеральные округа, будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию. Об этом 19 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Government.ru Марат Хуснуллин

«Координировать ваши действия будем в рамках правительственной комиссии по региональному развитию», — сказал он.

Мишустин напомнил, что данную комиссию возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам главы правительства, вице-премьеры, курирующие федеральные округа, будут оценивать, «насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина».

В круг вопросов войдёт экономический рост в округе, поддержка МСП, работа по созданию рабочих мест.