Оренбург, 19 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 289 заражений коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее, сообщает 19 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Регион обновил суточный максимум выявленных заражений с начала пандемии. С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрирован 52 521 носитель коронавируса.

Оправился от болезни 44 891 пациент, у которого был диагностирован COVID-19. На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 1342 человека с коронавирусной инфекцией. Состояние 285 оренбуржцев оценивается медиками как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 78 человек, еще 855 пациентов получают кислородную поддержку.

Число жертв COVID-19 достигло 1183. За последние сутки подтверждено три смерти.