Улан-Удэ, 19 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды 19−20 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, по республике ожидаются очень сильные дожди.

65.mchs.gov.ru Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

В связи с этим растёт риск возникновений ЧС и аварий на объектах энергетики, ЖКХ, автодорогах и так далее. Возможно подтопление низменных участков. Спасатели в настоящее время проводят комплекс профилактических мероприятий.

«Жителям республики рекомендуется соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горы и на водоемы. Во время сильного ветра, находясь дома, закройте окна», — отметили в ведомстве.