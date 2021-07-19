Токио, 19 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Компания Toyota представила новый гибридный компактный хэтчбек Aqua. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Aqua

Модель была представлена в рамках новой концепции компании, призванной «выводить на рынок экологически чистые автомобили».

Гибридная Toyota Aqua выпускается на предприятии компании в Ивате (префектура Японии, которая находится в регионе Тохоку). Новинка оснащена 1,5-литровым мотором Dynamic Force и оптимизированной системой HEV. Это позволило автомобилю более экономично расходовать топливо.

Новый Aqua также получил систему Toyota Teammate Advanced Park и стояночный тормоз. Toyota Teammate Advanced Park обеспечивает поддержку всех операций по парковке, включая операции с рулевым колесом, тормозом, акселератором и переключением передач.

Напомним, автопроизводитель Toyota планирует оснастить пикап Tundra 2022 модельного года двигателем iForce Max.

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