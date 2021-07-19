В «Единой России» предложили меры стабилизации и снижения цен на продукты
Москва, 19 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В партии «Единая Россия» предложили меры по стабилизации и снижению цен на продукты питания. Как показал мониторинг партии, цена производителя отличается от окончательной на прилавках магазинов в разы. Исправить ситуацию могли бы срочные и долгосрочные меры, отмечается на официальном ТМ-канале партии.
Среди срочных мер партией предложено: рекомендовать Правительству заключить соглашение о снижении торговых наценок на продукты первой необходимости и овощную продукцию. С контролем за исполнением соглашения; организовать поставки от производителей на рынках и ярмарках без посредников на весь период сезона; снизить цены на химические удобрения для сельхозпроизводителей.
Долгосрочные меры поддержки сельхозпроизводителей предполагают: создание рабочей группы правительства РФ по совершенствованию законодательства, которое установит баланс между интересами сельзозпроизводетелей и торговыми сетями; определение с 2022 года в Программе развития сельского хозяйства меры поддержки строительства мест хранения сельхозпродукции на предприятиях малого и среднего агробизнеса; возвращение к теме создания сельхозкооперативов из местных производителей; привлечение трудовых мигрантов на тяжелые сельскохозяйственные работы в период полевых и уборочных работ.