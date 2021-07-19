Москва, 19 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В партии «Единая Россия» предложили меры по стабилизации и снижению цен на продукты питания. Как показал мониторинг партии, цена производителя отличается от окончательной на прилавках магазинов в разы. Исправить ситуацию могли бы срочные и долгосрочные меры, отмечается на официальном ТМ-канале партии.

REGNUM Цены на продукты питания

Среди срочных мер партией предложено: рекомендовать Правительству заключить соглашение о снижении торговых наценок на продукты первой необходимости и овощную продукцию. С контролем за исполнением соглашения; организовать поставки от производителей на рынках и ярмарках без посредников на весь период сезона; снизить цены на химические удобрения для сельхозпроизводителей.

Долгосрочные меры поддержки сельхозпроизводителей предполагают: создание рабочей группы правительства РФ по совершенствованию законодательства, которое установит баланс между интересами сельзозпроизводетелей и торговыми сетями; определение с 2022 года в Программе развития сельского хозяйства меры поддержки строительства мест хранения сельхозпродукции на предприятиях малого и среднего агробизнеса; возвращение к теме создания сельхозкооперативов из местных производителей; привлечение трудовых мигрантов на тяжелые сельскохозяйственные работы в период полевых и уборочных работ.

«Единая Россия» совместно с правительством РФ, региональными властями и экспертами выработает конкретные решения по ограничению роста цен на так называемый «борщевой набор». За эти выходные мы провели системный мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель», — подчеркнул секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на совещании по сдерживанию цен на продукты питания.