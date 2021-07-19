Гуйян, Китай, 19 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Власти выпустили предупреждение о наводнениях в реках провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

chiz50 Ливень

По данным провинциального бюро гидрологии и водных ресурсов, более 10 рек в Гуйчжоу, вероятно, будут затоплены в ближайшие три дня. По данным бюро, из-за уникальной географии Гуйчжоу и уже прошедших ливней, велика вероятность разлива рек и внезапных наводнений в горных районах страны.

Согласно местному прогнозу погоды, на населенные пункты Гуйчжоу обрушатся новые ливни. Власти обратились к соответствующим ведомствам с просьбой подготовиться к геологическим катастрофам.