Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Лишь в девяти из 18-ти районов Ленобласти качество воды в водоемах соответствуют санитарным нормам и пригодно для купания. Об этом 19 июля сообщает управление Роспотребнадзора Ленинградской области.

Елена Молчанова ИА REGNUM Река Вуокса Ленинградская область.

Ведомство мониторит качество воды в 41 контрольной точке. По состоянию на 19 июля оно соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям на пляжах и в сложившихся местах купания и массового отдыха в девяти районах Ленинградской области.

Среди них такие водоемы: озеро Донцо в деревне Донца, река Луга в деревне Большой Сабск Волосовского района; озеро Лемболовское станции Лемболово и озеро Медное МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского района; Финский залив в деревне Выбье и река Луга в городе Кингисепп Кингисеппского района; озеро Светлое в поселке городского типа Будогощь Киришского района; озёра Омчино и Толони города Луга Лужского района; озеро Отрадное в поселке Плодовое и Раздолинское в поселке Сосново Приозерского района; река Плюсса в городе Сланцы; озеро Царицыно в одноименном поселке Тихвинского района; озеро Нестеровское и карьер в поселке Шапки Тосненского района.

Во всех остальных местах вода не соответствует безопасности по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти напоминает, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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Ранее стало известно, что ни один водоем Санкт-Петербурга не пригоден для безопасного купания из-за грязной воды, от которой можно получить инфекционные или паразитарные заболевания.