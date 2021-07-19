Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Ростовский бизнес-омбудсмен Олег Дереза назвал претензии руководства областного центра к директору Центрального рынка (известен ещё как Старый базар) не чем иным, как травлей.

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«Некоторое время ведётся планомерная травля ОАО «Центральный рынок» и лично Юрия Ивановича Муковоза. <…> И огульная критика, причём с перевёрнутыми фактами, вызывает только неприятие. К сожалению, я как уполномоченный по защите прав предпринимателей не могу остановить это несправедливое действо, поэтому прошу помощи у моих подписчиков, только общественное мнение может остановить чиновников, которые решили поставить одну из достопримечательности южной столицы на колени», — написал Дереза в Facebook.

https://www.facebook.com/skerpr/posts/4416123858452121

Дереза посоветовал чиновникам в качестве достопримечательности вместо Центрального рынка показывать туристам и высоким гостям обнесённый забором кинотеатр «Россия» в парке имени Горького или «свистков», собирающих дань с водителей общественного транспорта.

Центральный рынок — старейшая торговая площадка в Ростове-на-Дону. На сайте Центрального рынка Ростова-на-Дону указано, что Юрий Муковоз руководит базаром с 1990 года. В декабре 1992 года он был избран генеральным директором ЗАО «Центральный рынок».