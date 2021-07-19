Красногорск, 19 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Главным врачам медучреждений Подмосковья следует наладить обратную связь с пациентами. Соответствующее поручение 19 июля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

Эта мера позволит обеспечить взаимодействие с гражданами и учитывать их пожелания в части совершенствования работы системы здравоохранения.

«Обратная связь с министерством здравоохранения. Мы понимаем в каком режиме работает здравоохранение, но обращаю внимание главврачей и глав территорий на обеспечение обратной связи. Регулярное общение главных врачей по жалобам является востребованным. Прошу эту работу организовать и обеспечить работу над тем, что беспокоит жителей», — сказал Воробьев.