Геленджик, Краснодарский край, 19 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Один человек из пяти госпитализированных после инцидента с бытовым газом в гостинице в Геленджике скончался в медучреждении. Об этом 19 июля сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

Пресс-служба администрации МО город-курорт Геленджик На месте взрыва в гостинице в Геленджике

«Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

При этом ранее сообщалось об одном погибшем и пятерых пострадавших в результате инцидента с бытовым газом в Геленджике, в число которых входит один подросток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрыв и пожар произошли в одном из детских развлекательных центров казахстанской Кызыл-Орды. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка природного газа.