Курган, 19 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Жителя Курганской области нашли спустя год после исчезновения. Об этом сообщает областное управление СКР.

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В июне 2020 года гражданин приехал из Частоозерского района, где проживал, со своим знакомым в Курган и пропал без вести. Его родственники обратились в полицию. Начались поиски. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В ходе расследования уголовного дела местонахождение пропавшего мужчины установили. Выяснилось, что он жив и никаких противоправных действий против него не совершалось.