Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Американский поп-певица Глория Эстефан, родившаяся на Кубе, призвала США и ООН вмешаться в происходящие на острове процессе, сообщает The Hill.

По словам певицы, кубинский народ переживает яростные притеснения со стороны правительства острова, в том числе «избиения, убийства, лишения свободы, превышение власти, изнурения голодом и покушение на слом их воли».

«Им нужна наша поддержка и поддержка демократических и свободных стран мира», — написала Эстефан в Instagram на английском и испанском языках.

«Организация Объединенных Наций и, особенно, Соединенные Штаты, должны решительно осудить репрессивные и насильственные меры, предпринимаемые кубинским правительством против своего народа! Распространяйте изображения, распространяйте информацию!» — она добавила.

Эстефан, которая трижды становилась обладателем премии «Грэмми», стала одной из целого ряда знаменитостей, которые привлекла внимание к протестам на острове. Среди других знаменитостей, которые привлекли внимание к недавним протестам, такие как кубинско-американская певица Питбуль, кубинско-американская певица Камила Кабелло и бывшая американская актриса Ева Мендес.

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