Пекин, 19 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая возобновила желтый уровень предупреждения о грозах во многих частях страны и призвала принять меры предосторожности, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

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По данным Национального метеорологического центра Китая, 19 по 20 июля в некоторых районах Внутренней Монголии, Хэйлунцзяна, Шэньси, Аньхоя, Хубэя, Чунцина, Гуйчжоу и Хунани ожидаются сильные дожди и грозы. Согласно прогнозу, в некоторых районах Шаньси, Хэнани, Юньнани и Гуандуна, вероятно, пройдут ливни с количеством осадков до 160 мм.

В некоторых регионах ожидаются грозы, сильный ветер и более 70 мм осадков в час, сообщили в центре. Он рекомендовал местным властям сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, оползнями и селевыми потоками и рекомендовал прекратить работы на открытом воздухе в опасных районах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет является наиболее строгим, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.