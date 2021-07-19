Красногорск, 19 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Подмосковье следует уделить пристальное внимание угрозе возникновения природных пожаров. Соответствующее поручение 19 июля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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Речь идет как о лесах, так и торфяниках, расположенных на территории Подмосковья.

«Обращаю внимание всех наших спасательных служб, а также глав округов за мониторингом ситуации в лесах, торфяниках. Все, что связано с пожарной безопасностью, уделите этому вопросу максимальное внимание», — сказал Воробьев.