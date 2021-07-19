Жирновский район, Волгоградская область, 19 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с грузовиком КамАЗ в Жирновском районе Волгоградской области. Пострадала 23-летняя фельдшер, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе регионального УМВД.

(сс)GDJ ДТП

По предварительной информации, 18 июля в 10:35 водитель грузовика на 35 км автодороги Калининск — Жирновск — Котово — Камышин при выезде на перекрёсток не справился с управлением. «КамАЗ» столкнулся с автомобилем скорой помощи, который возвращался с вызова и ехал без проблесковых маячков и световой сигнализации.

В момент аварии в медицинском автомобиле пациента не было, в больницу доставлена 23-летняя фельдшер.