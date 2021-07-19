Москва, 19 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьеров правительства России кураторами федеральных округов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства объявил о принятом решении 19 июля на совещании с заместителями.

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Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский ФО, Татьяна Голикова — Северо-Западный ФО, Дмитрий Григоренко — Центральный ФО, Александр Новак — СКФО, Юрий Борисов — Уральский ФО, Марат Хуснуллин — Южный ФО, Дмитрий Чернышенко — Приволжский ФО. Дальневосточный федеральный округ будет по-прежнему курировать Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее границы территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморском крае.