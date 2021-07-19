Лефкоша, , 12:41 — REGNUM Двухдневный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК) начинается 19 июля. Об этом сообщает газета Haber Kıbrıs.

Турецкая республика Северный Кипр Muratsahan

Ранее Эрдоган заявлял, что его визит в республику начнётся 20 июля. Поездка приурочена к годовщине вторжения турецких войск на Кипр в 1974 году.

Турецкого лидера сопровождают спикер парламента Мустафа Шентоп, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели и делегация Великого национального собрания Турции. Эрдоган 19 июля выступит в турко-кипрском парламенте, а также побывает на месте, где турецкие войска высадились на остров 47 лет назад.

На 20 июля запланировано его участие в военном параде в Никосии, а затем — посещение Вароши — курортной части города Фамагусты.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Эрдоган заявил, что во время визита на Северный Кипр выступит с посланием, «которое будет касаться не только острова, но и всего мира».

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