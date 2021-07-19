Звёздный городок, Московская область, 19 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Роскосмос планирует повысить заработные платы работникам предприятий космической отрасли, заявил 19 июля генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Повышение зарплаты космонавтам — это не конечный шаг, это один из первых шагов. Дальше будем двигаться на предприятия», — сказал он во время встречи с отрядом космонавтов в Звездном городке.

Рогозин уточнил, что это коснётся тех, кто создает технику, в том числе инженеров и конструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников заявил, что госкорпорация в ближайшие недели закончит все формальности, чтобы выплатить космонавтам повышенную зарплату.

Зарплату пересчитают и за месяцы, которые прошли с момента вступления в силу соответствующего постановления премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Документ был подписан в апреле.

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