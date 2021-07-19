Улан-Удэ, 19 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Прокуратура в Бурятии поставила на контроль расследование уголовного дела по факту смерти подростка, которого врачи отправили домой с перитонитом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Органами прокуратуры будет дана оценка деятельности уполномоченных органов здравоохранения в сфере контроля качества оказания медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17-летний подросток обратился в детскую республиканскую клиническую больницу с сильной болью в животе. После осмотра врач отправил его домой, где он через некоторое время скончался в результате развитого перитонита.