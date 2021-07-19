Красноярск, 19 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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За весь период в Красноярском крае скончались 4199 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 19 июля выявлено 85 129 носителей коронавируса, выздоровели 72 737 человек.