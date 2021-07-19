Ашхабад, , 12:29 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил сирийского коллегу Башара Асада со вступлением в должность президента, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Гурбангулы Бердымухамедов Kremlin.ru

Бердымухамедов направил сирийскому коллеге поздравительную телеграмму от себя лично и от туркменского народа. Он пожелал Асаду здоровья, энергии и успехов во всех начинаниях.

Напомним, 17 июля в Дамаске Башар Асад принес присягу в качестве президента и возглавил страну на четвертый семилетний срок. «Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации», — сказал сирийский лидер.

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