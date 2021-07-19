Берлин, 19 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Сети появились изображения нового семейства Audi RS 3, состоящего из хетчбэка и седана. Снимки размещены на странице CocheSpias в социальной сети Instagram.

CocheSpias Audi RS3 Sedan

Так, были обнародованы изображения экстерьера и интерьера новинок. Стоит отметить, что официальный дебют Audi RS 3 запланирован на сентябрь текущего года. Модели представят на автомобильной выставке IAA в Мюнхене.

По информации Audi, новое семейство RS 3 оснастят полноприводной трансмиссией с двумя индивидуальными пакетами многодисковых сцеплений.

В передней части моделей появится оптика с рисунком ДХО в виде клетчатого флага. При этом известно о таком дизайнерском решении стало еще в 2020 году. И только сейчас появилась возможность увидеть это на изображениях.

Решётка радиатора RS 3 приобрела широкую чёрную глянцевую окантовку. Внутри моделей появились спортивные сиденья и обшитый алькантарой мультируль.

В качестве силовой установки у Audi RS 3 прежняя 2,5-литровая «турбопятёрка» с отдачей 400 «лошадей», которая агрегатируется с семиступенчатой преселективной роботизированной трансмиссией.

Ранее генеральный директор Audi Маркус Дюсманн на климатической конференции в Берлине сообщил, что компания полностью перейдёт на производство электромобилей в 2026 году.

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